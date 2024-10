[VIDÉO] Connaissez-vous la hiérarchie des anges ?

Saviez-vous qu’il existe plusieurs sortes d’anges ? Il existe même une hiérarchie entre eux ! Les plus proches de nous sont les anges, parmi lesquels les anges gardiens. Un peu plus proche de Dieu se trouvent les archanges, Michel, Gabriel et Raphaël. Eux contemplent Dieu, et communiquent avec l'homme. Puis nous avons les autres “chœurs” des anges, moins connus, car de plus en plus proches de Dieu. Ils s’appellent les principautés, les souverainetés, les puissances, les vertus, les dominations, les trônes, les chérubins et enfin les plus proches de Dieu, entièrement consumés par sa lumière et son amour : les séraphins.