Place des laïcs, relations entre clergé et fidèles…de quoi va parler le Synode ? 

De quoi vont donc parler les 368 membres de l’assemblée synodale ? Les sujets retenus sont à la fois importants pour la vie de l’Église et moins diviseurs car tournés vers le fonctionnement de l’institution et la place de chacun dans les décisions pastorales. La publication d’un document par le Saint-Siège en mars dernier, a donné le la : intitulé "Comment être une Église synodale en mission ?", il oriente les discussions vers l’évolution des structures, des processus et des ministères qui permettent de lier synodalité et mission. "Le Synode porte sur la synodalité et non sur tel ou tel thème…", explique la Conférence des Évêques de France sur son site.