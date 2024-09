On a décortiqué la liste des participants au Synode

Ces deux derniers partagent avec le Saint-Père l’origine jésuite. La Compagnie de Jésus est particulièrement bien représentée dans la liste des 368 membres avec, outre François et les deux déjà mentionnés, le supérieur général Arturo Sosa ou le père Costa, secrétaire spécial du synode. Si l’on compte les experts, où l’on en compte dix sur 70 personnes, les jésuites sont 24, pour six dominicains. Il faut dire que les premiers sont 14.500 dans le monde actuellement, contre 5.000 prêcheurs, et que la « conversation dans l’esprit » promue par le Saint-Père est un héritage de la spiritualité ignatienne. Ce qui n’empêche pas les deux assistants spirituels d’être pour l’un disciple de saint Dominique et pour l’autre de saint Benoît.