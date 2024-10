Familles de militaire : comment préparer son enfant à un départ en Opex ?

La règle d’or ? Lui dire simplement ce qui va advenir sans penser qu’il est trop petit pour comprendre - même le bébé in utero doit être partie prenante de l’évènement ! "Il est très rassurant pour l’enfant d’être mis au courant", assure Mathilde Tiberghien. "Si toutefois on met en évidence que le lien perdure au-delà des frontières, que l’amour du parent absent est inchangé." Se taire pour protéger l’enfant risque d’être anxiogène, car ses radars émotionnels sont si puissants que son imagination va avoir tendance à noircir le réel. Quelle que soit sa réaction, ce qui importe est de l’accueillir : "L’enfant a le droit d’être en colère, surpris, triste ou excité, renchérit la psychologue. Rien n’est moins anodin qu’une Opex ! Autoriser les émotions à s’exprimer est très sain." L’enfant manifeste une vive anxiété ? Rassurez-le en lui rappelant que son cadre de vie reste le même et en évoquant les personnes de confiance sur lesquelles il peut s’appuyer (cercle familial, amis, professeurs…) Et mettez l’accent sur ses ressources, ses qualités propres qui lui seront précieuses pour tenir le coup.