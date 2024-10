Bien souvent auréolés de mystères les anges, créatures célestes voulues par Dieu tiennent une place toute particulière dans le plan de Dieu. Et c’est peut-être Benoît XVI, dont les intuitions évangéliques ont été nombreuses et lumineuses, qui en fait un résumé aussi simple que rayonnant. Alors qu’il rencontrait des communautés religieuses à Castel Gandolfo en septembre 2008, il s’est exprimé sur le rôle des anges et plus spécifiquement des anges gardiens. Citant la Lettre aux Hébreux (He 1, 14), Benoît XVI explique alors avec douceur et clarté la mission spéciale des anges et des anges gardiens ainsi : "Les anges sont envoyés par Dieu pour ‘servir ceux qui hériteront le salut’. Leur aide est précieuse tout au long de notre pèlerinage terrestre vers la patrie céleste."