Sans en avoir l’air, ces questions peuvent mettre la pression à un enfant

Un amoureux est une personne qu’on aime d’amour, ce sentiment merveilleux qui engage le corps, le cœur et le cerveau et qui peut être terriblement douloureux. Autant dire qu’il faut s’y engager avec précaution ! Ces petites remarques amusées envoient à l’enfant le message « Tu pourrais » voire « Tu devrais avoir un amoureux ». A 4 ans, à 5 ans, peu d’incidence, sinon celle de projeter sur lui nos sentiments d’adultes. Plus tard, ces remarques peuvent inciter à s’embarquer de plus en plus jeunes dans des relations amoureuses, voire sexuelles, que les adolescents n’ont pas encore les capacités psychiques et physiques de gérer. Le temps de l’enfance est le temps de l’amour familial (avec l’interdit de l’inceste) et le temps de l’amitié pour expérimenter un lien privilégié, des activités partagées, une attention à l’autre et la liberté. Valorisons la beauté de cette relation qui peut être éphémère ou parfois durer toute la vie !