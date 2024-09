Quitter le sacerdoce : sincérité ou désertion ?

Ces départs — on parle d’environ une quinzaine par an en France — sont d’abord pour moi l’occasion d’un examen de conscience très personnel. La vie est longue… avec ses joies et ses épreuves. Qu’ai-je fait, et surtout que n’ai-je pas fait, pour que ce frère soit heureux et épanoui dans son sacerdoce ? Comment a-t-il pu se sentir si seul et si isolé ? Pourquoi n’ai-je pas su recevoir et décrypter les signaux faibles qui m’auraient montré que l’extraordinaire aventure de la vie consacrée le desséchait et l’épuisait ? Qu’est-ce qui, dans le tourbillon de la vie paroissiale et des activités pastorales, l’a convaincu qu’il faisait fausse route alors qu’il a eu, comme moi, pas moins de sept années (parfois plus) pour discerner si ce style de vie lui convenait ? J’imagine que ces questions doivent encore plus hanter nos évêques qui s’interrogent sur d’autres aspects essentiels comme la formation à l’accompagnement spirituel des prêtres, à l’équilibre de leur vie, à la vérité du dialogue avec eux, etc.