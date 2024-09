De toutes parts, les réactions affluent : étonnement, déception, mais aussi gratitude, avec de vibrants hommages à la carrière d'un joueur apprécié aussi bien pour son talent que pour sa personnalité attachante. "Merci pour les inoubliables souvenirs que tu nous a procuré, tu as porté cette équipe pendant des années et a grandement contribué à l’amener au sommet avec de nombreux titres", a notamment déclaré le capitaine des Bleus sur son compte Instagram, Kylian Mbappé. Et pour cause, avec une Coupe du monde en 2018 et une ligue des Nations en 2021, sans compter des phases finales de haute volée, l’attaquant de l’Atlético Madrid affiche un sacré palmarès.