Pour répondre à cette question, il faut se reporter à Redemptionis Sacramentum qui indique que les enfants et les jeunes présents dans la célébration de la messe sont "dénommés habituellement "servants d’autel" ou "enfants de chœur"" (47). S’il n’y a pas d’âge pour devenir servant d’autel, les enfants commencent généralement à aider pendant la messe vers 10-12 ans (8-9 ans dans certains cas). Les plus âgés, à partir de 16-17 ans, ont souvent un rôle d’encadrement des plus jeunes : on parle alors de "grands clercs".