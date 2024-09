Priez Félicie, aussi !

Pourquoi donc prier cette Félicie aujourd’hui ? Non pas pour les actions extraordinaires qui l’auraient fait connaître ni pour sa vie particulièrement héroïque. Peut-être simplement et plus justement pour lui demander d’avoir la certitude que la prière est contagieuse. Le silence de la contemplation peut porter des fruits d’autant plus inattendus qu’ils ne sont pas recherchés, et il faut bien souvent prier en étant sûr que Dieu entend mais sans en attendre autre chose que la joie de demeurer en présence du Sauveur. La prière est un acte de foi, aussi.