Il fait partie des dix lauréats sélectionnés pour la Nuit pour la Mission, soirée de levée de fonds afin de soutenir plusieurs projets d’évangélisation et dont la 4e édition se tient ce 30 septembre à Paris. Curé de paroisse dans la Creuse et directeur du centre spirituel Notre-Dame du Moulin, le père Gilles Rousselet sillonne ce territoire rural avec son “camping-cœur” en allant au plus près des gens et à leur rencontre. “On va là où l’Église ne va plus, confie-t-il à Aleteia. “On rejoint les gens dans ce qu’ils vivent et on écoute leurs blessures”. L’appel d’un tel engagement, le père Gilles l’a reçu à travers les paroles du pape François, encourageant à porter l’Évangile aux périphéries. Après avoir été curé de paroisse à Paris et à Orléans, le père Rousselet a ressenti l’appel à rejoindre le monde rural. “On s’arrête et on va sonner chez les gens, le but est d’apprendre à les connaître, d’aller à leur rencontre en les rejoignant dans leur histoire, et parfois dans leurs fragilités et leurs souffrances, c’est toujours une immense richesse”, glisse-t-il. Mais sa mission ne s’arrête pas là.