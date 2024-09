Une véritable grenouille de bénitier !

La tradition la plus ancienne rapporte que saint Paul Serge, venu d’Asie Mineure au IIIe siècle, décide d’aller évangéliser les pêcheurs du lac de Bages. Ceux-ci se moquent de lui, le font fuir, lui ordonnant d’utiliser un bloc de pierre pour en faire un bateau. Il s’exécute… Premier miracle, la pierre se met à flotter. Le missionnaire n’a aucune notion de navigation, mais, second miracle, une grenouille saute à bord et parvient à le mener de l’autre côté du lac. Pour la remercier, le prêtre, qui sera l’évangélisateur de Narbonne et le premier évêque de la cité romaine, décide d’immortaliser son sauveur dans un bénitier de son église.