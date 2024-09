“Tous les hommes sont coupables” : l’inattendu retour du péché originel

Ainsi, la culpabilité redevient un argument dans la pensée politique. Difficile de ne pas souligner la nette rupture avec la grande éruption rousseauiste des années 1960-1970, spécialement autour des questions de sexualité. Il n’était alors plus aucune culpabilité possible, puisqu’il n’était qu’un impératif catégorique : jouir sans entraves, en rompant de manière révolutionnaire et immédiatement pratique avec toutes les contraintes sociales et particulièrement religieuses. Si ce n’est que la jouissance sans entraves et l’annihilation de la culpabilité se sont presque immédiatement fracassées sur le sida et la découverte de l’ampleur des violences sexuelles visant les mineurs et les femmes. Petit à petit la culpabilité, portée par le militantisme féministe, s’est imposée comme thématique et expérience devant devenir désormais l’exclusif apanage des coupables attestés, et finalement de tous ceux qui ne partagent pas un combat politique qui se veut moral, vrai et bon.