Après quelques recherches, le diacre a découvert que sa famille et leur chalet de montagne étaient tous deux mentionnés dans plusieurs ouvrages autobiographiques et fictionnels de l'écrivaine. Les points communs entre ces deux personnes sont nombreux : "Elle était norvégienne, tout comme moi ; elle a reçu sa formation intellectuelle chez les Dominicains, comme moi à l’Angelicum de Rome ; et a utilisé les médias pour évangéliser — ce que j’essaie de faire également à travers les réseaux sociaux — pour faire connaître la foi aux Norvégiens". Mathias Ledum est persuadé qu'il existe un réveil spirituel dans les pays nordiques et observe de "plus en plus de conversions chaque année" : "Il y a une quête de quelque chose de plus grand que soi-même !"