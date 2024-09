Laissez-vous guider par les saints archanges !

Il y a d'abord le chef Michel, "Qui est comme Dieu". Le nom même de saint Michel est un reproche à Lucifer, qui voulait être comme Dieu, et à l’orgueil de tout humain qui tombe dans le piège du mensonge originel donné à Adam et Ève dans le jardin d’Éden : "Mais Dieu sait que, le jour où vous en mangerez, vos yeux s’ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal." (Gn 3:5).