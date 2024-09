Il est certaines fois où l’acclamation de l’évangile nous reste un peu en travers de la gorge. Heureusement que la liturgie à cette dimension machinale qui nous évite de trop réfléchir à ce que nous disons. Parce que la finale de l’évangile de ce dimanche donne pas particulièrement envie d’acclamer la Parole de Dieu ! Il est en effet assez étonnant de voir le changement de ton entre l’ouverture bienveillante de Jésus au début du texte : « Qui n’est pas contre nous est pour nous » (Mc 9, 40), et l’incroyable sévérité du triple avertissement : « Si ton œil, ta main ou ton pied t’entraîne au péché, arrache le » (Mc 9, 47). On n’y comprend plus grand-chose tant il semble y avoir une contradiction entre une grande facilité à être identifié comme un disciple de Jésus (« ceux qui nous suivent » - v. 38) et l’incroyable difficulté à entrer dans la vie éternelle qui impliquerait toute une série de mutilations violentes, car après tout, qui peut prétendre que sa main, son pied ou son œil n’ont jamais été des occasions de chutes ?