Le calice de l’abbé Ferdinand, une histoire de famille et de foi

Il est au cœur de la liturgie. Le calice, vase sacré qui reçoit lors du sacrifice de la messe le vin destiné à devenir le corps du Christ, fait partie de ces objets qui portent et emportent la foi des fidèles vers Jésus. Alors, quand en plus ce dernier se trouve être aussi une histoire de famille, difficile de l’oublier. Tout commence par une image gravée dans la mémoire du père Patrick Bodart. Dès son plus jeune âge, il entend parler de son grand-oncle, le père Ferdinand Bodart, ordonné prêtre en 1904 et curé de Rhisnes (Belgique) de 1931 à 1955. "C’était un prêtre très proche de ses paroissiens", confie à Aleteia le Patrick Bodart, 45 ans, ordonné en juin dernier. "En 1940, lors de la messe de Pentecôte, un bombardement a lieu, créant un mouvement de panique", se remémore-t-il. "Tous les participants se précipitent hors de l’église où mon grand-oncle donnera l’absolution générale." Au fil de la conversation, les souvenirs contés par les Anciens affluent. Son engagement sans faille pour restaurer le clocher de l’église, sa proximité avec chacun et sa grande qualité d’écoute. Décédé en 1968, Patrick Bodart se souvient d’une photo de son grand-oncle sur son lit de mort à côté d’un calice qui lui appartenait.