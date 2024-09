Rien n’est trop grand pour Jésus et sa sainte Mère ! Le terre compte désormais deux plus grandes statues du monde du Christ et de la Vierge Marie. La première a été inaugurée à en Indonésie le 19 septembre. Cette statue de Jésus se dresse au bord du lac Toba, dans une station touristique de la province de Sumatra du Nord. La prière gravée sur le tableau attachée à la statue a été signée par le pape François, lui-même, lors de sa visite dans la capitale indonésienne, Jakarta. Il en avait d’ailleurs profité pour bénir sa figure miniature. Mesurant 61 mètres, la nouvelle statue du Christ est 20 mètres plus haute que le célèbrissime Christ de Rio de Janeiro (38 mètres).