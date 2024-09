Les funérailles de Philippine célébrées ce vendredi

Seigneur,

Nous avons du mal à accepter la mort de Philippine.

Tu nous vois déchirés et abattus bien plus que nous ne pouvons l’exprimer.

Nous nous tournons vers toi pour te dire notre peine et notre révolte.

Ne nous laisse pas seuls au fond de notre tristesse.

Aide-nous à supporter le désespoir qui nous envahit.

Toi qui es un père pour tous les hommes, toi qui nous aimes d’un amour infini, sois à nos côtés, aide-nous, donne-nous la force de nous relever.

Accueille Lola comme un père accueille en sa maison.

Donne-lui la paix et le bonheur que tu promets à tous tes enfants.

Que son amour né sur cette terre grandisse auprès de toi pour mieux nous consoler et nous redonner goût à la vie.

Amen.