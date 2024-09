Les repas en famille contiennent cinq excellents fruits

Partager les repas en famille est essentiel au bien-être et à la cohésion des relations au sein du foyer. Cela permet non seulement de nourrir le corps, mais aussi de renforcer les liens émotionnels et favoriser la communication. Au quotidien, entre le travail, l'école et les activités, les familles mangent généralement séparément : les enfants déjeunent à l'école, les adultes au travail, chacun selon des des horaires différents. Il ne reste donc que le dîner et les week-ends pour partager les repas ensemble. Dans un monde de plus en plus mouvementé et digitalisé, le maintien de ce rituel est essentiel pour préserver la proximité et le soutien mutuel, cruciaux pour le développement émotionnel et social de chaque membre de la famille. Voici d’excellentes raisons de partager ses repas aussi souvent que possible.