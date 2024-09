Il est connu que les perturbateurs endocriniens ont un impact néfaste sur la santé. Mais avons-nous pris conscience de l’importance tout aussi réelle des "perturbateurs de l’intériorité" (PDI) ? Selon le psychanalyste Jean-Guilhem Xerri, à l’origine de cette expression, nous sommes chaque jour saturés de bruits, d’images digitales, d’un flux continu d’informations et de publicités, qui sont tout aussi "polluants" que leurs homologues endocriniens. Ces "PDI" ont des effets pathogènes sur notre croissance physique, intellectuelle et spirituelle. Ils appauvrissent la qualité de notre présence à nous-même et aux autres. Il ne s’agit certes pas d’aller s’enfermer dans une grotte et de devenir ermite loin de toute vie sociale, mais de reprendre un certain contrôle sur les tentations de surconsommation et d’hyper-connexion, afin de protéger notre intériorité.