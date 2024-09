Raphaël Buyse : “La sainteté ne s’atteint pas à la force du poignet”

Il se définit lui-même comme un p(r)êcheur à la ligne, et il faut bien avouer que ses p(r)êches sont savoureux ! Dans un recueil au nom qui fait sourire, Rikiki Tutti (Desclée De Brouwer), le père Raphaël Buyse partage son regard sur l’existence au travers d’anecdotes qu’il éclaire de la Parole de Dieu. "Les petites choses de la vie me donnent à penser, à sourire, à pleurer, à rouspéter à certaines heures, à espérer toujours, bien souvent à prier et à célébrer", souligne-t-il. Ses mots sonnent comme une invitation à voir dans les plis de la vie ordinaire une profondeur cachée. Dans les traces de Madeleine Delbrêl dont il est un grand admirateur, il nous fait découvrir un nouvel art de vivre, et la saveur d’un quotidien qui n’a jamais rien de banal lorsqu’il est placé sous le regard de Dieu.