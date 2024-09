Padre Pio, prêtre au rendez-vous du Golgotha

« Mes ministres que j’ai aimés d’un amour de prédilection devraient réconforter mon cœur broyé de chagrin et m’aider à sauver les âmes. […] Ne crois pas que mon agonie n’ait duré que trois heures, à cause des âmes qui me sont le plus chères, je serai en agonie jusqu’à la fin du monde. Pendant mon agonie, il ne faut pas dormir. Mon cœur est à la recherche de quelques larmes de compassion humaine mais on me laisse seul sous le poids de l’indifférence. L’ingratitude et la léthargie de mes ministres rendent mon agonie plus pénible. Comme ils répondent mal à mon amour. »