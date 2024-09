Comment la contemplation des icônes élève nos âmes vers Dieu

Les images sacrées sont capables d'évoquer le mystère de Dieu et peuvent grandement enrichir la vie de prière des croyants. Comme l’explique le Catéchisme de l’église catholique : "L’art sacré est vrai et beau, quand il correspond par sa forme à sa vocation propre : évoquer et glorifier, dans la foi et l’adoration, le mystère transcendant de Dieu, beauté invisible de vérité et d’amour, apparue dans le Christ". L’icône reflète donc la gloire de Dieu et porte l’empreinte de son image, image qui se reflète aussi dans la très Sainte Vierge Mère de Dieu, les Anges et les Saints. "L’art sacré véritable porte l’homme à l’adoration, à la prière et à l’amour de Dieu Créateur". (CCC n° 2502).