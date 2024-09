Ad Extra, ou comment s’informer et réfléchir sur la mission en Asie autrement

Ad Extra s’appuie sur trois objectifs : s’informer, analyser et dialoguer. Pour les servir, trois formats distincts : “le fil info”, “le dossier”, et “disputatio”. Le fil info propose des articles quotidiens sur des faits d’actualité, et ce grâce à des journalistes et des partenaires au plus proche du terrain. “Nous avons une source d’informations plurielle, avec des agences de presse asiatique comme UCA News, mais aussi des missionnaires qu’ils soient religieux ou laïcs, les habitants sur place, ou encore des chercheurs qui s'intéressent à ces problématiques”, précise le père Etienne Frécon. Tous les trois mois, les lecteurs auront également à leur disposition un dossier sur une thématique précise, comprenant les éclairages de journalistes, de chercheurs ou de théologiens. Enfin, la rubrique “disputatio” a pour but de permettre une confrontation des points de vue sur différents sujets grâce à un espace collaboratif ouvert à tous où chacun pourra ajouter son analyse en ligne.