Prière par l’intercession des époux La Garaye

Nés respectivement en 1675 et 1681, mariés en 1701, c’est cette année seulement que s’ouvrent leurs enquêtes de canonisation. "Jusqu’à une date relativement récente, il n’était tout simplement pas pensable d’envisager la béatification de laïcs, et encore moins celle d’un couple qui n’avait pas été martyrisé, ni manifesté une vie mystique ou été à l’origine d’événements exceptionnels", explique le Frère Jean-Marie Gueullette (o.p.), président de la commission historique de la cause de béatification des époux La Garaye. Une nouvelle qui réjouit l’Église de France et le diocèse de Saint-Brieuc et Tréguier en particulier.