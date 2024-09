Les trois libertés qu’offre le célibat

Les célibataires ont aussi une disponibilité plus grande pour développer des relations profondes avec d’autres personnes. Cette flexibilité leur permet de répondre aux besoins des autres plus facilement et avec générosité. Dans une société souvent marquée par la précipitation et le manque d’attention, cette capacité à donner de son temps, à écouter et à se consacrer aux "pauvres modernes" – ces personnes qui, bien nourris physiquement, ont soif d’écoute et de compréhension – devient un véritable don.