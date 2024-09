Jérémie, un prophète de malheurs ? 

Jérémie l’avait prédit, après le décès du roi Josias, le royaume de son successeur, Joiaqim, devait tomber sous la domination de l’ennemi en la personne du roi de Babylone, Nabuchodonosor. La déportation du peuple d’Israël à Babylone viendra confirmer plus encore les prophéties de Jérémie alors que Jérusalem sera prise en 587 et son fameux Temple détruit, ainsi que l’annonçait le prophète : "Je vous jetterai hors de ce pays, dans un pays inconnu de vous et de vos pères, et vous y servirez jour et nuit d’autres dieux, car je ne vous ferai plus grâce" (Jr 16,13). Les dernières années de la vie de ce prophète resteront fidèles à son appel, à la fois intercesseur de son peuple et partageant ses douleurs, Jérémie sera ainsi pour ces raisons parfois rapproché du Christ par les chrétiens.