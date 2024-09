Musique : le boom des festivals chrétiens

Bien qu’ils existaient déjà il y a 15 ou 20 ans, désormais les festivals chrétiens commencent à gagner en notoriété au même titre que Rock en Seine ou Solidays. C’est notamment le cas de Jésus Festival. Créé il y a seulement trois ans dans l’esprit du "Big Church Festival" en Angleterre, il attire chaque année de plus en plus de festivaliers. Alors qu'ils étaient 4.000 en 2022, lors de leur première édition, plus de 5.000 ont participé à l'édition de l'an passé. Cette année, ce sont 5.500 personnes qui ont chanté les merveilles de la Création à Paray-le-Monial, malgré une bonne pluie. Un certain succès qui s’explique, pour Manu Schultz, directeur du portail évangélique TopChrétien et cofondateur du festival, par la dimension festive de l’événement. "Le festival permet de montrer aux non-chrétiens qu’autour de Jésus, il y a de la joie et de la fête. C’est bien sûr une occasion de se retrouver entre chrétiens, mais notre priorité première, c’est l’évangélisation", expliquait-il à Aleteia en juillet. "Nous faisons tout, au niveau artistique et des animations, pour que le discours puisse fonctionner quels que soient les gens qui viennent. La recette du succès, c'est que Jésus est au centre".