Cloetim se lance dans une aventure musicale et spirituelle hors du commun

Fidèle à cette intuition d’apporter le beau et la paix à ceux qui l’écoutent, elle entreprend un grand projet pour les prochains mois à venir qu’elle a baptisé "Spero" qui signifie "j’espère" en italien. "Spero car peu importe les tempêtes que je traverse, je veux garder l'espérance", explique-t-elle. Cloetim se lance donc dans une aventure musicale et spirituelle originale : durant les 18 prochains mois, elle se rendra dans dix lieux spirituels et s’y laissera inspirer pour composer des chansons. "Il s’agit de lieux qui ont touché avant moi des millions de personnes, et je veux aller là-bas pour me laisser toucher et composer." À venir donc, dix chansons inédites liées à ces expériences spirituelles.