Le clip de "Là-haut" reprend des archives des JMJ, alternant entre les images des visages lumineux de ces milliers de jeunes rassemblés pour le Christ, et celles de la journée d’enregistrement en studio par le groupe. Avec sa guitare espagnole et ses notes latines, la musique est quelque peu différente du reste du répertoire du groupe. On est surtout touchés par le magnifique message d'espérance transmis à travers les paroles : "Là-haut, enfin, je ne porterai plus ma peine et mon chagrin ; là-haut enfin, on pourra de nouveau s'aimer jusqu'au matin". Ne pas perdre espoir dans les difficultés car l'Eternité est devant nous, tel est le puissant message de ce nouveau titre qui annonce en beauté la sortie de l'album "Tempête".