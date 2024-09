Israël veut faire revenir les pèlerins en Terre Sainte

Quand on lui parle des consignes données par le ministère des Affaires étrangères français, Haïm Katz rappelle qu’il ne s’agit que de conseils qui n’ont rien de contraignant. Il n’empêche qu’à la date du 1er août on lit : « Face aux risques d’escalade militaire au Proche-Orient, il demeure formellement recommandé aux ressortissants français, sauf pour des raisons impératives, de ne pas se rendre en Israël et dans les Territoires palestiniens, y compris pour des visites touristiques et familiales. »