Outre l'invitation à l’abandon total à Dieu, l’appel à la conversion ou encore à la lutte contre Satan, la Vierge Marie a prodigué de nombreux autres conseils pour mener une vie de prière assidue et constante, que le Vatican rappelle dans sa note. Parmi eux, le point numéro 14 revient sur le message de la Vierge quant à l'action de l'Esprit saint. Elle invite les fidèles à ne jamais cesser de demander à l'Esprit saint de descendre sur eux afin de les dispenser de ses dons. Il s'agit même, redit la Vierge, d'une chose essentielle à la vie du chrétien. "Commencez à invoquer chaque jour le Saint-Esprit. La chose la plus importante est de prier le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend sur vous, alors tout se transforme et devient clair pour vous", assure-t-elle ainsi lors de son apparition du 25 novembre 1983. La Vierge semble se désoler de voir que les chrétiens prient trop peu pour demander à être remplis du Paraclet. À deux reprises, elle rappelle pourtant, qu'avec lui, "on a tout".