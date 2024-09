Le télétravail, un obstacle au lien social ?

Aristote parlait des sensibles communs, comme ce bonjour cordial perçu simultanément à travers une voix chaude, une poignée de main conviviale et un regard bienveillant : ils provoquent ensemble une sensation positive. A contrario, l’expression d’un visage fermé, le tambourinement des doigts et la brusquerie des gestes alertent sur l’intention de l’interlocuteur… Toutes ces sensations apportent des informations qui rendent la relation vivante et naturelle, alors que l’écran peut justement faire écran, c’est-à-dire devenir un obstacle au flux naturel de la communication. On assiste alors à une véritable fringale sensorielle dans le cadre du télétravail, un déficit de réalité sensible difficile à identifier, et pourtant très réel, et qui est au fondement de la préférence universelle pour une interrelation en présence de l’autre, des autres. La science elle-même observe que pour bien communiquer, le cerveau a besoin d’interactions physiques, et qu’un écran interposé diminue sensiblement l’empathie.