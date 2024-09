Argentine: 650.000 pèlerins à Salta pour entourer Jésus et Marie

La fête du Seigneur et de la Vierge du Miracle est l’une des fêtes religieuses les plus importantes du pays : près d’un million d’Argentins assistent chaque année à la procession et aux festivités dans les rues de Salta. "Nous voici, Seigneur ! Nous apportons nos douleurs, nos soucis, la pauvreté de beaucoup d’Argentins", a prononcé dans son homélie l’archevêque de Buenos Aires, Mgr Jorge García Cuerva, présent pour célébrer la messe de clôture du pèlerinage. "Avec nous viennent nos péchés, nos infidélités, mais aussi nos espérances qui se fondent sur ta fidélité constante et toujours renouvelée", a-t-il déclaré. "Dans la croix du Seigneur du Miracle, nous trouvons la force de continuer sur le chemin de la vie, car (...) nous reconnaissons notre vulnérabilité et le besoin que nous avons du Seigneur du Miracle". Un moment de joie et de communion pour les fidèles, qui repartent avec l’assurance que le Seigneur n’abandonne jamais ses enfants.