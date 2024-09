Depuis plus de dix ans, Bethany Hamilton surfe sur sa foi !

Son courage et sa résilience ont été une véritable source d’inspiration pour des millions de personnes à travers le monde. En 2004, elle a publié son autobiographie, intitulée Soul Surfer: A True Story of Faith, Family, and Fighting to Get Back on the Board, qui a été un best-seller. En 2011, un film basé sur son livre, Soul Surfer, a fait connaître son histoire à un public encore plus large. Sans oublier un documentaire Inarrêtable - Bethany Hamilton, sorti en 2018, dans lequel elle évoque notamment sa foi inébranlable et sa vie aux côtés de son époux, Adam Dirks, pasteur américain.