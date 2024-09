Ces beaux messages que les jeunes saints envoient à la génération d’aujourd’hui

Ces jeunes saints se sont eux aussi retrouvés à devoir faire un choix vocationnel et à choisir entre le mariage et la vie religieuse. Le brésilien Guido Shäffer décida par exemple de devenir prêtre : après une visite de Jean Paul II dans sa ville en 1997, il quitte son travail et sa fiancée en 2000 pour entrer au séminaire. C’est un choix qu’il a le courage de faire après un long discernement. Ces saints et bienheureux ont donc, eux-aussi, traversé de longues périodes de doute et d’incertitude et sont ainsi de bons intercesseurs pour aider les jeunes à faire un choix dans leur propre vie.