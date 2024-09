Difficile de comprendre, alors qu'en fait, tout ça est connecté ! Certainement que la personne sur laquelle il faut le plus se concentrer, c'est Dieu. Mais en faisant ça, tout change. Plus j'aime Dieu et plus je le cherche, plus je veux partager cet amour et donc le vivre avec mon prochain. Mais également, plus j'aime Dieu et plus je comprends que l'aimer, c'est aussi m'aimer moi, sa création, c'est apprendre à apprécier mes qualités et mes défauts. Les trois aspects sont donc indissociables. Et si jamais la réponse ne vous satisfait pas, alors demandez à Dieu l'amour nécessaire pour aimer les trois tout autant. Soyez rassuré, il saura vous aider.