Le Vatican, un employeur (pas) comme les autres ?

Deux semaines plus tard, une nouvelle polémique enflait dans la presse italienne, autour de deux employés travaillant à l’institut bancaire du Vatican – Institut pour les œuvres de religion (IOR) – menacés de licenciement pour le fait de vouloir se marier, ce qu’interdit le règlement interne de cette entité. Mais ces dispositions sévères sont-elles nouvelles ? Si l’on ne trouve pas mention des tatouages et des piercings dans le "règlement général pour le personnel du gouvernorat de l’État de la Cité du Vatican", on y trouve déjà l’obligation pour les laïcs d’être mariés à l’Église (article 10), mais aussi d’être baptisé et confirmé. On y trouve également l’interdiction "d'employer dans la même direction le conjoint, les parents par le sang jusqu'au quatrième degré ou les beaux-parents au premier et au deuxième degré".