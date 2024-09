Réputé pour sa vertu et sa dévotion à la sainte Vierge ainsi qu'au Sacré-Cœur de Jésus, le cardinal Agagianian a laissé derrière lui la réputation d'un homme proche des plus fragiles, qu'il s'agisse des pauvres, ou des personnes âgées ou handicapées. Né en 1895 à Akhaltsikhe, (actuelle Géorgie, ndlr), il est ordonné prêtre à Rome en 1917 et retourne d'abord en Géorgie pour y exercer son ministère de curé. Il est nommé en 1935 évêque titulaire de Comana, en Arménie, et nonce apostolique au Liban, puis élu patriarche-catholique de Cilicie, prenant alors le nom de Grégoire-Pierre XV. Bien que d'origine géorgienne-arménienne, sa proximité avec le Liban et ses nombreuses visites au pays du Cèdre lui avaient fait acquérir la nationalité libanaise. Les Libanais l'appelaient "le patriarche bâtisseur", en raison des nombreux projets d'écoles et d'orphelinats. Son profil fut à deux reprises retenu comme "papabile", c'est-à-dire considéré comme un candidat sérieux pour devenir Pape.