En réalité, "tout change si tu as vraiment connu Jésus !", a ainsi assuré le pape François. Cette rencontre "change ta façon d’être, ta façon de penser, les relations que tu as avec tes frères et sœurs, ta disposition à accueillir et à pardonner, les choix que tu fais dans la vie", a-t-il insisté tout en s'appuyant sur les lettres de captivité du théologien et pasteur luthérien Dietrich Bonhoeffer (1906-1945). Victime du nazisme, ce dernier avait écrit : "Le problème qui ne me laisse jamais tranquille est celui de savoir ce qu’est vraiment le christianisme pour nous aujourd’hui, ou même qui est le Christ".