La foi théologale n’est pas un repas au restaurant chinois, où chacun peut choisir son menu, en fonction de ses préférences, et même sur un menu donné exiger qu’on modifie telle ou telle chose. La foi théologale vient de Dieu, et elle a Dieu pour objet. Non pas un Dieu façonné au gré des préférences individuelles — j’en prends et j’en laisse — ce qui est le propre de l’idolâtrie ou bien de l’hérésie, mais Dieu tel qu’il se révèle par sa Parole reçue dans l’Église. À bien des égards, tout baptisé à qui on demanderait de rédiger un "Ce que je crois" devrait tout simplement réciter le Credo ! Car alors, la foi qu’on professe n’est pas une construction subjective, mais l’expression du don reçu dans l’Église par l’action de l’Esprit-Saint. Ce qui n’empêche pas que l’expression objective de la foi de l’Église implique une adhésion personnelle, du plus profond de l’intelligence et du cœur de chacun, sans quoi elle est une foi morte.