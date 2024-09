Ce à quoi il faut être vigilant quand son enfant entre dans l’adolescence

L’adolescence rime parfois avec oppositions et montagnes russes émotionnelles. Plus ou moins compliquée, cette période demande attention, souplesse et bienveillance aux parents parfois démunis face aux réactions et aux choix de leur adolescent. Les parents ont aussi des raisons de s’inquiéter tant les dangers du monde sont nombreux. Laëtitia Hassoun, psychologue et auteur du livre Mon ado m’inquiète (Mame), souhaite équiper les parents pour vivre cette étape de façon apaisée.