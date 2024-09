Pourquoi les dimanches et solennités commencent… la veille !

Mort le vendredi vers la troisième heure après midi, Jésus n’est plus là où on l’avait déposé quand les femmes viennent au tombeau le dimanche. Le Sauveur est donc ressuscité deux jours après sa mort selon le mode actuel de calcul. Les évangiles parlent cependant du "troisième jour". Ce qui pourrait sembler incongru n’est pourtant pas anecdotique mais fortement symbolique : les jours, dans la tradition juive, commencent la veille au soir. Encore aujourd’hui, en Israël, le shabbat et les grandes fêtes sont chômées d’une tombée de la nuit à l’autre.