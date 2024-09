Résumé : Gaël Faye, Grasset, août 2024. Milan, un enfant unique, voit apparaître dans sa vie Claude, un garçon venu du Rwanda. Les deux jeunes gens deviennent de grands amis, jusqu'à ce que ce dernier reparte dans son pays, laissant Milan seul et triste. Plus tard, il se rend au Rwanda pour le retrouver et découvre les secrets de sa famille, l'histoire du pays et le génocide des tutsis. Retrouvez-le en librairie.