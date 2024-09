Franco et Maria voulaient devenir saints ensemble. Leur procès est ouvert

Franco Bono, né en 1948 à Lamezia Terme, était médecin spécialiste en anesthésie, réanimation et cardiologie à l'hôpital de Locri. Ses collègues et ses patients témoignent de son professionnalisme, de ses grandes qualités d’âme, et de sa capacité à accompagner et à soutenir les patients en phase terminale avec une foi ancrée dans l’espérance de Dieu. C’est à Locri qu’il rencontre et se fiance avec Maria Rosaria De Angelis, alors encore étudiante en médecine. Tous deux sont issus des rangs de l’Action catholique et lui doivent leur solide formation spirituelle. Une fois mariés, ils accompagnent à leur tour les jeunes fiancés dans leur préparation au mariage. Le couple a cinq enfants : Pasquale et Teresa, nés avant que Maria Rosaria obtiennent son diplôme de médecine, puis Giuseppe, Carlo Maria et Francesco. Ce dernier est né après la mort de son père et a hérité de son prénom.