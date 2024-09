Cinq citations pour apaiser un cœur jaloux 

Faire face à la jalousie exige de l’humilité, et la confiance de croire que Dieu a un plan pour chacun. Ces versets rappellent le mal que la jalousie peut causer et encouragent à adopter un esprit d’amour, de patience et de foi. En réfléchissant à ces paroles pleines de sagesse, il est possible de transformer ses pensées et ses actions, en s’éloignant de la jalousie et en se dirigeant vers une vie remplie de paix et de bonheur.