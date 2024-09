Ce que les couples de saints ont en commun

Les couples canonisés et béatifiés ont-ils des caractéristiques communes ? De Joseph et Marie à Joachim et Anne, en passant par Louis et Zélie Martin ou Luigi et Maria Beltrame Quattrocchi, ces couples ont démontré que le mariage peut être un chemin de sainteté. Tout au long de leur vie, ils ont connu des joies et des luttes, mais leur objectif est toujours resté clair : atteindre la maison du Père. Découvrez dix traits que ces couples de saints ont en commun et qui peuvent vous inspirer dans votre propre chemin de vie et de couple.