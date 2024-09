Il a été ordonné prêtre en 1922. Son humilité l'a amené à occuper la dernière place en tout, vivant authentiquement l'Esprit des Œuvres de la Croix. Doté d’une grande gentillesse, il a été ami et protecteur des enfants et de ceux qui souffrent. Il a d’ailleurs accordé une attention particulière aux malades, notamment en tant que confesseur, lors de l'épidémie de vérole de 1923. Des années plus tard, il a continué à accroître sa passion pour le culte de l'Eucharistie et le sacrement de réconciliation destiné aux prisonniers.