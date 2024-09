Dans un monde qui évolue à un rythme effréné, où les distractions abondent et les emplois du temps sont souvent surchargés, maintenir une routine stable peut être à la fois une source de paix et un chemin vers la croissance spirituelle. Mais il est important de se rappeler que la vie est imprévisible et que parfois la flexibilité est tout aussi importante que la discipline. Trouver un équilibre entre une routine structurée et la capacité à s’adapter aux imprévus de la vie peut donc avoir de profonds bienfaits pour la vie spirituelle et quotidienne.